MDR-Musiksommer Konzerte am Wochenende: Wiener Klassik und Gypsy Swing

Das MDR-Sinfonieorchester mit Corinna Niemeyer in Bautzen und Weißensee, Geiger Benjamin Schmid und das Diknu Schneeberger Trio in Eisenach und Pößneck: Das sind die Konzerte des MDR-Musiksommers am kommenden Wochenende.