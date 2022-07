Engelslieder in der Klosterkirche Ilsenburg

Voktett Hannover Bildrechte: Nadja Mahjoub 7.7. | 19.30 Uhr | Ilsenburg, Klosterkirche Engelslieder MDR-Musiksommer-Konzert "Engelslieder" Mit seinem transparenten, homogenen Ensembleklang kommt das Voktett Hannover in die Klosterkirche Ilsenburg. Am 7.7. stehen im Rahmen des MDR-Musiksommers Werke von der Renaissance bis zur Gegenwart auf dem Programm. mehr Mit einem breiten Repertoire von Renaissance bis Gegenwart kommt das Voktett Hannover am 7. Juli nach Ilsenburg. Das doppelchörig besetzte, gemischte Vokalensemble überzeugt mit seinem warmen und homogenen Klang und hat Werke rund um die himmlischen Boten von Gabrieli, Bach, Mahler, Parry, Elgar und weiteren Komponisten im Gepäck, die in der Akustik der romanischen Klosterkirche besonders gut zur Geltung kommen.

Streichquartett auf der Wartburg

Bildrechte: Harald Hoffmann 8.7. | 19.30 Uhr | Eisenach, Wartburg Schumann Quartett MDR-Musiksommer-Konzert "Schumann Quartett" Für atemberaubende Virtuosität und spontane Spielfreude steht das Schumann Quartett, das der MDR-Musiksommer am 8.7. auf die Wartburg holt. Das Programm des Carte-blanche-Konzertes ist eine Überraschung. mehr Man darf gespannt sein, welche Werke dieses Streichquartett am 8. Juli in Eisenach interpretiert, denn das Ensemble hat vom MDR-Musiksommer freie Hand bei der Programmwahl bekommen. Überraschungen sind also garantiert, wenn das Schumann Quartett, in dieser Saison Quartet in Residence der Londoner Wigmore Hall, mit seiner Energie, Spielfreude und Spontaneität den Festsaal der Wartburg erobert. Bereits seit ihrer frühesten Kindheit spielen die drei Brüder Mark, Erik und Ken Schumann zusammen – mittlerweile vervollständigt Veit Hertenstein als Bratschist das Quartett.

Meisterklang in der Halberstädter Liebfrauenkirche

Bildrechte: Kammerchor Josquin des Préz 8.7. | 19.30 Uhr | Halberstadt, Liebfrauenkirche Meisterklang MDR-Musiksommer-Konzert "Meisterklangr" Der Leipziger Kammerchor Josquin des Préz widmet sich am 8.7. in Halberstadt nicht nur dem Schaffen seines Namensgebers, sondern hat auch Messiaen und Kodály im Programm. An der Orgel ist Ullrich Böhme zu erleben.

mehr Der preisgekrönte Leipziger Kammerchor Josquin des Préz widmet sich am 8. Juli in Halberstadt dem Schaffen seines Namensgebers sowie Musik von Praetorius, Isaac, Kodály, Lépany u. a. Am Pult steht der langjährige Chorleiter Ludwig Böhme, einst Mitglied des Thomanerchors und heute gefragter Sänger, Dirigent, Arrangeur und Dozent, der sich mit diesem Konzert von seinem Ensemble verabschiedet, um nach dem Sommer die Leitung des Windsbacher Knabenchors zu übernehmen. Die Vokalmusik ergänzt der ehemalige Thomasorganist Ullrich Böhme, der an der Orgel der Liebfrauenkirche Halberstadt klingende Gebete von Messiaen und Alain interpretiert.

MDR-Sinfonieorchester in Meiningen

Vokalkunst von Renaissance bis Pop in Sangerhausen

MDR-Sinfonieorchester in Wernigerode

Bildrechte: A. Poupel 9.7. | 17 Uhr | Wernigerode, Konzerthaus Liebfrauen Festival-Debüt 2 MDR-Musiksommer-Konzert "Festival-Debüt 2" Werke von Mozart und Ravel sowie eine Sinfonie der Komponistin Emilie Mayer dirigiert Marie Jacquot am 9.7. in Wernigerode. Das Konzert mit dem MDR-Sinfonieorchester beginnt um 17 Uhr im Konzerthaus Liebfrauen. mehr Für eine herausragende Raumakustik steht das Konzerthaus Liebfrauen, das nach dem Umbau Ende 2021 wiedereröffnet wurde. Auf allen Plätzen bietet die ehemalige Kirche eine gute Sicht – beste Voraussetzung also für das Konzert mit dem MDR-Sinfonieorchester unter Dirigentin Marie Jacquot. Neben der romantischen 1. Sinfonie der mecklenburgischen Komponistin Emilie Mayer (1812 − 1883), deren Werke damals erfolgreich in vielen europäischen Musikzentren aufgeführt wurden, erklingt Mozarts Violinkonzert A-Dur mit dem jungen französischen Geiger Mohamed Hiber.

Das MDR-Musiksommer-Konzert in Wernigerode eröffnet am Abend des 9.7. mit einer zeitversetzten Ausstrahlung das ARD-Radiofestival.

Jugendchöre in Augustusburg

Thomaner in Merseburg