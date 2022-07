Motetten in Mühlhausen

Bildrechte: MDR/Christiane Fritsch 15.7. | 19.30 Uhr | Mühlhausen, Divi Blasii Chorlichter MDR-Musiksommer-Konzert "Chorlichter" Geistliche Vokalmusik von Schütz, Brahms und Bach erklingt am 15.7. in Mühlhausen. Im Rahmen des MDR-Musiksommers kommt das Collegium Vocale Leipzig unter der Leitung von Michael Schönheit in die Kirche Divi Blasii. mehr Dirigent und Gewandhaus-Organist Michael Schönheit ist mit seinem Kammerchor Collegium Vocale Leipzig am 15. Juli in der Mühlhausener Kirche Divi Blasii zu erleben, wo schon Bach einst seinen Dienst tat. So steht denn dessen beliebte Motette "Jesu, meine Freude" ebenso auf dem Programm wie Motetten von Schütz und Brahms. Denny Wilke interpretiert bei diesem Auftaktkonzert der MDR-Musiksommer-Reihe "Bachorte" zudem Orgelwerke von Bach und Brahms.

Brandenburgische Konzerte in Eisenach

Bildrechte: Óscar Vásquez 16.7. | 19.30 Uhr | Eisenach, Georgenkirche Bach-Konzerte MDR-Musiksommer-Konzert "Bach-Konzerte" Mit ihrem Barockorchester Gli Incogniti ist die französische Geigerin Amandine Beyer am 16.7. in Eisenach zu erleben. Im Gepäck hat das Ensemble ein reines Bach-Programm, passend zur Musiksommer-Reihe "Bachorte". mehr Die französische Barockviolinistin Amandine Beyer begeistert ihr Publikum mit erfrischend neuen Interpretationen und impulsivem Klang. Als studierte Musikwissenschaftlerin erforscht sie alte Spieltechniken und widmet sich am 16. Juli in Bachs Taufkirche in Eisenach bekannten sowie unbekannten Bach-Konzerten und Rekonstruktionen, etwa dem Konzert für Oboe, Violine und Streicher d-Moll (später BWV 1060). Mit ihrem 2005 gegründeten Barockorchester Gli Incogniti interpretiert sie zudem Bachs 4. und 5. Brandenburgisches Konzert.

Bach und Benda in Gotha