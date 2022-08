Bildrechte: Alban Gerhardt 7.8. | 18 Uhr | Hoyerswerda, Energiefabrik Knappenrode Wandel MDR-Musiksommer-Konzert "Wandel" Dem Wandel spürt dieses MDR-Musiksommer-Konzert am 7.8. in der Energiefabrik Knappenrode nach, wenn Cellist Alban Gerhardt mit einem Soloprogramm auf einen Nachwuchsautor- oder autorin mit brandneuen Texten trifft. mehr

Der Wandel als Thema dieses Abends zeigt sich am Abend des 7. August eindrucksvoll in der Energiefabrik Knappenrode, die heute Industriemuseum und faszinierender Veranstaltungsort ist. In der MDR-Musiksommer-Konzertreihe "Text und Musik" spürt Cellist Alban Gerhardt diesem Wandel nach: in der Cellosonate von George Crumb mit ihrem zentralen Variationssatz und in Bachs Suiten für Violoncello solo, in der Altes und Neues eine kunstvolle Verbindung eingehen. Die junge Autorin Mandy Heidler vom Deutschen Literaturinstitut Leipzig stammt selbst aus Hoyerswerda und widmet sich in ihrem Text ebenfalls ganz dem Wandel.