Gedenkkonzert zu Bachs Todestag in Leipzig

Streichernachwuchs in Köthen

Bildrechte: Marco Borggreve 29.7. | 19 Uhr | Köthen, Bachsaal Jugend streicht MDR-Musiksommer-Konzert "Jugend streicht" Die Deutsche Streicherphilharmonie, jüngstes Bundesauswahlorchester, kommt am 29.7. unter der Leitung von Wolfgang Hentrich nach Köthen. Newcomerin Noa Wildschut ist dabei in zwei Violinkonzerten von Bach zu erleben. mehr In der Deutschen Streicherphilharmonie, dem jüngsten Bundesauswahlorchester, versammeln sich junge Talente im Alter zwischen 11 und 20 Jahren. Unter der Leitung von Wolfgang Hentrich, Konzertmeister der Dresdner Philharmonie, kommt das Nachwuchsensemble am 29. Juli in den Köthener Bachsaal. Neben Dvořáks Streicherserenade erklingt dort u. a. Janáčeks "Suite für Streichorchester". Zudem präsentiert die Newcomerin Noa Wildschut, die die jüngste Stipendiatin der Anne-Sophie Mutter Stiftung war, ihre Sicht auf Bachs Violinkonzerte in a-Moll und E-Dur. Das Konzert ist der Abschluss der Konzertreihe "Bachorte" im MDR-Musiksommer.

"Good Vibes" in Freyburg

Bildrechte: Awa Ly 30.7. | 19.30 Uhr | Freyburg, Rotkäppchen Sektkellerei Good Vibes MDR-Musiksommer-Konzert "Good Vibes" Die französische Singer-Songwriterin Awa Ly begeistert mit phänomenaler Bühnenpräsenz und überschreitet mit rauchig-samtenener Stimme nonchalant alle gängigen Stilgrenzen - zu erleben am 30.7. in Freyburg. mehr Die französische Singer-Songwriterin Awa Ly ist im Jazz und Folk ebenso zu Hause wie im Soul, R&B oder Afropop. Mit ihrer Band kommt sie am 30. Juli zum MDR-Musiksommer in die Freyburger Rotkäppchen Sektkellerei, wo sie mit phänomenaler Bühnenpräsenz und rauchig-samtener Stimme alle gängigen Stilgrenzen überschreitet. Im Gepäck hat die inzwischen in Rom lebende Tochter senegalesischer Eltern alte und neue Songs, die sie in jazzigem Ambiente und mit satten Grooves präsentiert.

"Rausch" in Altenburg