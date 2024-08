Bildrechte: Andy Staples

Acht britische Vokalvirtuosen bilden das Ensemble Voces8, das gleich zweimal beim MDR-Musiksommer zu hören ist. In ihrem Programm "Draw on Sweet Night" verbinden die acht Sängerinnen und Sänger Musik aus vier Jahrhunderten – von Brahms, Tallis, Reger, Pärt u. a. – zu einem virtuosen wie wohltuenden Klangrausch: zu erleben am Freitag, 2. August im Nordhäuser Dom. Am Samstag treten Voces8 gemeinsam mit dem MDR-Kinderchor auf, dessen Künstlerischer Leiter Alexander Schmitt stets auf spannende musikalische Begegnungen setzt. Mit Werken von Bach bis Jazz stellen die beiden Ensembles in dieser ungewöhnlichen Partnerschaft ihre Vielseitigkeit unter Beweis.

► Alle Infos zum Konzert am 2. August um 19.30 Uhr in Nordhausen gibt es hier.

► Alle Infos zum Konzert am 3. August um 17 Uhr in Halberstadt gibt es hier.