Der MDR-Kinderchor singt beim MDR-Musiksommer in Schneeberg. Bildrechte: MDR/Andreas Lander

Am zweiten Tag des Festivals geht es erneut nach Thüringen sowie ins Erzgebirge. Der MDR-Kinderchor gibt in der Kirche St. Wolfgang in Schneeberg am 18.6. ab 17 Uhr ein gemeinsames Konzert mit dem Rundfunk-Jugendchor Wernigerode. Die beiden Ensembles zählen zu den besten Jugendchören unserer Region und präsentieren ein Programm mit dem Titel "Licht und Schatten", das den Bogen von Johann Bach über Felix Mendelssohn Bartholdy bis zu Billy Joel und den Wise Guys spannt.

