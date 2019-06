Eröffnungskonzert: MDR-Musiksommer 2019 beginnt in Görlitz

Vierzehn Wochen lang bringt der MDR-Musiksommer 2019 internationale Musikstars nach Mitteldeutschland. In 59 Konzerten an 52 Spielorten gastiert das Festival in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Unter den Künstlern sind unter anderem Größen wie das Kammerorchester Academy of St Martin in the Fields, die Sopranistinnen Simone Kermes und Nuria Rial, Countertenor Valer Sabadus, Pianist Martin Stadtfeld und Violinist Nemanja Radulović. Jazzsängerin Rigmor Gustafsson und das Jourist Quartett mit einem Tangoprogramm stehen für die musikalische Bandbreite des Festivals. Mit insgesamt 15 weiteren Konzerten sind die drei MDR-Ensembles im Sommer zu erleben, unter anderem in Halle, Tambach-Dietharz, Nordhausen, Zwickau und Grimma. Auch die Nachwuchspflege kommt bei diesem Musikfestival nicht zu kurz: Neben dem MDR-Kinderchor sind ARD-Preisträger Simone Rubino oder junge Talente des Musikschulwettbewerbs „enviaM – Musik aus Kommunen“ zu Gast.