Kostenfreie Karten für die Konzerte Aschersleben: Mozarts "Zauberflöte" im Mini-Format

Mit einer unterhaltsamen Miniatur-Version von Mozarts Erfolgsoper „Die Zauberflöte“ kommen vier Mitglieder des MDR-Sinfonieorchesters in das Aschersleber Bestehornhaus. Voller Fantasie und Witz, Dramatik und Pathos führen die Instrumentalisten mitten in die Gefühlswelten der Hauptfiguren, denen Sprecher Günter Schoßböck seine Stimme leiht. Sämtliche Karten für die Konzerte am Sonntag, 19. Juli um 17 und 19.30 Uhr sind kostenfrei und per Verlosung zu gewinnen - bewerben Sie sich bis Donnerstag 10 Uhr!