Der US-amerikanische Starorganist Cameron Carpenter lässt bei seinen internationalen Auftritten niemanden kalt: Während mancher in ihm einen „glitzernden Showstar“ sieht, verehren ihn andere als revolutionären „Bad Boy des Orgelspiels“, der den wahren Facettenreichtum der Orgel freilegt. In einem besteht allerdings Einigkeit: Man muss Cameron Carpenter erlebt haben. Das geschichtsträchtige Augustinerkloster ist dafür ein idealer Ort: Cameron Carpenter beweist sein Können an der altehrwürdigen Kirchenorgel und – der Gegensatz könnte größer nicht sein – im Cockpit seines selbst designten Orgel-Trucks.

Im Erfurter Augustinerkloster findet das Eröffnungskonzert der MDR-Musiksommer Sonderausgabe statt. Bildrechte: MDR/Mayte Müller Neben dem Ausnahmekünstler Carpenter sorgen bei den Konzerten vier Kammermusikformationen aus den Reihen der MDR-Ensembles für musikalische Vielfalt. Die Konzertgäste wandeln mit den Darbietungen, unter anderem eines achtköpfigen Vokalensembles aus dem MDR-Rundfunkchor und eines Blechbläserensembles aus dem MDR-Sinfonieorchester, durch das Kulturdenkmal. Das Programm führt durch mehrere Epochen und Genres und umfasst Werke von Händel bis Tavener, von Sakralgesang bis hin zu ausgelassenen ungarischen Tänzen.

Das Eröffnungsprogramm wird drei Mal im Konzert zu erleben sein: Am Samstag, 27. Juni um 19.30 Uhr und am Sonntag, 28. Juni um 17.00 Uhr sowie um 19.30 Uhr. Die Karten werden in den MDR-Programmen verlost und können nicht käuflich erworben werden.

MDR-Musiksommer Sonderausgabe