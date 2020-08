Francesco Tristano Bildrechte: Marie Staggat

Sowohl auf den Bühnen renommierter Konzerthäuser als auch in Technoclubs ist der vielseitige Luxemburger Künstler Francesco Tristano zu Hause. Der Grenzgänger an Klavier, Synthesizer und Elektronik hat sich auch als Komponist und Produzent einen Namen gemacht. In Dessau trifft sein Sound auf einen inspirierenden Ort: Das vor knapp einem Jahr eröffnete Bauhaus Museum mit seiner Offenen Bühne, die vielfältige künstlerische Impulse setzen soll. Der MDR-Musiksommer ist hier erstmals zu Gast.