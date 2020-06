Kostenfreie Karten für die Konzerte Görlitz: Sommerkonzert im Jugendstil-Ambiente

Herausragende Kammermusik bei freiem Eintritt: Das ist das Konzept der MDR-Musiksommer Sonderausgabe, die zu Corona-Zeiten besondere Programme zu Musikfans in ganz Mitteldeutschland bringt. Am 4. Juli kommt die amerikanische Pianistin Claire Huangci in Begleitung eines Kammerensembles aus dem MDR-Sinfonieorchester in die Görlitzer Stadthalle. Das Kulturdenkmal öffnet eigens für den MDR-Musiksommer erstmals in diesem Jahr. Karten für die Konzerte im kleinen Kreis um 17 und um 19.30 Uhr werden hier und im MDR-Programm verlost.