Kostenfreie Karten für die Konzerte Weltklasse in Seggerde: Christian Gerhaher bei der MDR-Musiksommer Sonderausgabe

Am 5. Juli lädt der MDR zu einem Hochkaräter seiner Musiksommer-Sonderausgabe in die Börde. Christian Gerhaher und Gerold Huber sind als herausragendes Lied-Duo auf Konzertbühnen weltweit begehrte Gäste. In diesem Sommer sind die Künstler nur in Seggerde zu erleben, im ehemaligen Kuhstall. Karten für die Konzerte um 17 Uhr und 19.30 Uhr sind kostenfrei und nur per Verlosung zu gewinnen.