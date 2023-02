Apropos Blechbläser: Ein ganzes Ensemble von ihnen lädt in den Konzertstall nach Seggerde ein. Mnozil Brass gründeten sich vor 30 Jahren in einem Wirtshaus in Wien. Seitdem sind sie mit ihrem Programm aus Blasmusik, Jazz-Standards, Operetten-Melodien und Klassik-Beststellern weltweit unterwegs - im Sommer auch in Mitteldeutschland. Bildrechte: Daniela Matejschek