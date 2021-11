Energiefabrik Knappenrode Bildrechte: Oliver Jueterbock

Elf neue, atmosphärische Spielorte bereichern das breite Angebot von Veranstaltungen. Darunter ist die Staatsoperette Dresden im Kraftwerk Mitte, das neue Konzerthaus Liebfrauen in Wernigerode und der Kohleboden der Energiefabrik Knappenrode in Hoyerswerda.

Wer sich im schönen Mitteldeutschland gleich mehrere Konzerte an einem verlängerten Wochenende gönnen will, kann seine Konzertbesuche anhand der regionalen Wochenenden planen. Hier können Sie einzelne Regionen entdecken, ohne lange Anreisen zu den einzelnen Spielstätten in Kauf nehmen zu müssen. Es finden verschiedene regionale Wochenenden mit jeweils zwei bis fünf Konzerten statt – unter anderem in der Lausitz mit den Spielorten Görlitz und Hoyerswerda, in der Altmark mit Magdeburg, Jerichow, Seehausen und Salzwedel sowie im Harz mit Ilsenburg, Halberstadt und Wernigerode.