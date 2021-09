Das war der MDR-Musiksommer 2021

Mit dem Abschlusskonzert in Suhl ist am Samstag der 30. MDR-Musiksommer zu Ende gegangen. Elf Wochen lang hat die Jubiläumsausgabe mit 33 Konzerten in 28 Spielorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Menschen im Sendegebiet des MDR begeistert und damit auch im zweiten Pandemie-Jahr viele besondere Kulturerlebnisse in die Region gebracht. Das Abschlusskonzert gibt es ab 9. September in der ARD-Mediathek zum Nachereleben.