Ragna Schirmer Bildrechte: Mathias Bothor Wortgewaltiger Gesang, Kammermusik alter Meister, beschwingte Rhythmen, genreübergreifende Kombinationen, zeitgenössische Klänge, große Sinfonik, klar harmonierende Stimmen und eine Prise scharfzüngiger Humor – das alles steht beim 30. MDR-Musiksommer 2021 auf dem Programm. Wie in jedem Jahr sind sowohl internationale als auch heimische Künstler und Ensembles auf Bühnen in Schlössern, Kirchen und Parks in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu Gast. Mit dabei sind unter anderem das Huelgas Ensemble, die Pianistin Ragna Schirmer, der Mandolinist Avi Avital, das Radio.String.Quartet, die Singer-Songwriterinnen Alin Coen und Celina Bostic, der Pianist Martin Stadtfeld, die Sopranistin Simone Kermes, die Blockflötistin Dorothee Oberlinger, der Sänger Valer Sabadus und der Klavierkabarettist Bodo Wartke. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es unter mdr-tickets.de.

Oksana Lyniv Bildrechte: Oliver Wolf Auch der MDR-Rundfunkchor, das MDR-Sinfonieorchester und der MDR-Kinderchor sind natürlich während des Festivals in einigen Konzerten zu erleben. Neben dem neuen Chefdirigenten des MDR-Sinfonieorchesters, Dennis Russell Davies, übernehmen am Pult mit Kristiina Poska, Oksana Lyniv und Anja Bihlmeier auch drei Gastdirigentinnen. Außerdem treten die Ensemblemitglieder in unterschiedlichen Kammerformationen vom Vokalquartett bis zum Klaviertrio auf.

Baukunst, Musikgeschichte und neue musikalische Verbindungen

Die Klosterkirche in Jerichow Bildrechte: MDR/Andreas Lander Mit seinen Konzertreihen setzt der MDR-Musiksommer geschichtliche, architektonische sowie musikalische Schwerpunkte. Die Reihe „Straße der Romanik“ verbindet musikalischen Genuss mit Baukunst in Kirchen, Klöstern und Schlössern. „Gartenträume“ bietet viele Open-Air-Konzerte in historischen Gartenanlangen und Landschaftsparks. In der Reihe „Bachorte“ erkundet der MDR-Musiksommer gemeinsam mit renommierten Interpreten die Werke Bachs und seiner Zeitgenossen in ehemaligen Wirkungsstätten des Komponisten. Neu ist 2021 die Reihe „Text und Musik“: Hier werden Wort und Ton kombiniert, unter anderem von Klavierkabarettist Bodo Wartke und Schauspielikone Dagmar Manzel.

Mit dem MDR-Musiksommer Mitteldeutschland entdecken

Im Landschaftspark Wörlitz, auf der Wartburg in Eisenach, im Freiberger Dom St. Marien und vielen weiteren Spielstätten ist der MDR-Musiksommer 2021 zu Gast. Erstmals zählen dazu unter anderem die Nikolauskirche in Beuster in der Altmark, Schloss Burgk in Freital bei Dresden und das Stadthaus in Lutherstadt Wittenberg.

Konzert des MDR-Musiksommers im Wörlitzer Gartenreich Bildrechte: MDR/Christiane Höhne Mit regionalen Wochenenden ermöglicht der MDR-Musiksommer es seinem Publikum, mehrere Konzerte an aufeinander folgenden Tagen in nah beieinander liegenden Spielstätten zu erleben und in der Zwischenzeit mitteldeutsche Regionen zu erkunden. Es finden acht regionale Wochenenden mit jeweils zwei bis vier Konzerten statt – unter anderem in der Region Ostsachsen in Bad Muskau, Seifersdorf und Görlitz, in der Altmark in Beuster, Salzwedel und Jerichow sowie an Bachs thüringischen Wirkungsstätten Mühlhausen, Arnstadt, Creuzburg und Eisenach.

Ein Geschenk zum 30. Jubiläum

Zur Feier des 30. Jubiläums wird der MDR-Musiksommer sein Eröffnungskonzert an einen Ort in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen verschenken. Mitteldeutsche Gemeinden können sich ab Anfang des Jahres 2021 hierfür bewerben.