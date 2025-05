Die Nachrichten in Leichter Sprache gibt es jeden Tag von Montag bis Freitag. Nur an Feiertagen gibt es keine Nachrichten. Sie können die Nachrichten: • lesen • oder als Podcast hören.

Sie können den Whats-App-Kanal abonnieren. Das bedeutet hier: Sie bekommen jeden Tag die Nachrichten in Leichter Sprache auf Ihr Handy . Dafür müssen Sie nur in Whats-App nach-schauen.

So können Sie den Whats-App-Kanal abonnieren: • Öffnen Sie Whats-App auf ihrem Handy. • Tippen Sie bei Whats-App unten links auf: Aktuelles. • Dann tippen Sie ein: MDR leicht. • Wenn Sie MDR leicht gefunden haben, dann tippen Sie auf: Abonnieren. • Wichtig: Tippen Sie dann oben rechts auf die Glocke: 🔔 Nur dann bekommen Sie immer Bescheid, wenn es neue Nachrichten in Leichter Sprache gibt.

Im Whats-App-Kanal bekommen Sie jeden Tag die neuen Nachrichten in Leichter Sprache. Sie können mit einem Emoji darauf reagieren. Das bedeutet hier: Sie können mit einem Emoji zeigen, was Sie über die Nachrichten denken.

So können Sie mit einem Emoji reagieren: • Drücken Sie im Whats-App-Kanal lange mit dem Finger auf eine Nachricht. • Dann sehen Sie diese 6 Emojis 👍❤️😂😮😢🙏 • Sie können dann auf 1 Emoji tippen. Damit zeigen Sie, was Sie über die Nachricht denken. Das Emoji wird dann unter der Nachricht gezeigt.

Sie sehen dann verschiedene Möglichkeiten,

wie Sie anderen Menschen den Whats-App-Kanal zeigen können.

Zum Beispiel:

• Sie können den Link zum Whats-App-Kanal

gleich in Whats-App an Freunde und Freundinnen verschicken.

• Sie können den Link auch in einer E-Mail verschicken.

• Oder Sie können den Link in Ihrem Whats-App-Status zeigen.