Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Donnerstagabend nach Washington reisen, um US-Präsident Donald Trump zu treffen. Er hatte mit den Zöllen einen Handelsstreit entfacht. Sie treffen vor allem China. Die EU hatte gehofft, dauerhaft von den Zöllen ausgenommen zu werden und versucht, sich auf eine gemeinsame Verhandlungslinie zu einigen. So erwartet Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der kommenden Woche eine abgestimmte Position der EU.