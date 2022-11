Ein VW-Standort in China. Bildrechte: dpa

Schon heute ist Deutschland in einigen Bereichen der Wirtschaft massiv abhängig von China. "Klumpenrisiken" nennt das der China-Experte Tim Rühlig von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Damit meint er zum Beispiel die Autoindustrie, für die China ein wichtiger Absatzmarkt ist. Jedes dritte deutsche Auto wird dort verkauft. Gleichzeitig ist China Lieferant von Rohstoffen und Vorprodukten. Eine Millionen Arbeitsplätze in Deutschland hängen direkt am Riesenreich in Asien, schätzen Experten. Durch die engen Verzahnungen der Wirtschaftsräume sind es aber wahrscheinlich indirekt noch mehr.