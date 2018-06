Der Vorverkauf für "Rock am Ring" 2019 startet schon am 5. Juni 2018. Das haben die Veranstalter auf Instagram bekannt gegeben. Danach wird den Fans am Dienstag ab 12.00 Uhr ein limitiertes Frühbucher-Karten-Kontingent "The Return of Die Ärzte" angeboten. Das Frühbucher-Weekend Festival Ticket für "Rock am Ring" in der Eiffel kostet knapp 150 Euro (nur Festival, ohne Camping), für „Rock im Park“ in Nürnberg sind knapp 200 Euro fällig (Festival und Camping). Ticketplattformen wie Eventim oder Ringrocker werben bereits mit den Vorverkaufstickets.