Was ist Übersterblichkeit? Übersterblichkeit gibt an, wie viele Menschen mehr gestorben sind im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt. Dazu betrachtet man jeweils bestimmte Zeiträume in früheren Jahren, um eine erhöhte Sterberate festzustellen.



Das Robert Koch-Institut berücksichtigt die Übersterblichkeit zum Beispiel bei den jährlichen Grippetoten in Deutschland. Während der Grippewelle 2017/2018 wurde die Zahl mit rund 25.000 angegeben. Das ist eine Schätzung. Im Zeitraum dieser Grippewelle starben insgesamt – also unabhängig von der Todesursache – mehr Menschen, als man zuvor erwartet hatte. Dieses Mehr an Toten ist die Übersterblichkeit.