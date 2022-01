Vor 66 Jahren kam der Verleger Rolf Becker auf die einträgliche Idee, eine Illustrierte für Gesundheitsthemen mit Werbeanzeigen aus der Gesundheitsbranche auf den Markt zu bringen. Und zwar an einem Ort, den Kranke und solche, die gesund bleiben wollen, aufsuchen. Damals wie heute: die Apotheke. So liege bei rund 80 Prozent aller Inhaberinnen und Inhaber einer Apotheke für die Kunden zweimal im Monat die "Apotheken Umschau" bereit, sagt Chefredakteur Dr. Dennis Ballwieser. "Aktuell haben wir eine verkaufte Auflage von 7,6 Millionen Exemplaren monatlich. Damit erreichen wir knapp 18,5 Millionen Menschen in Deutschland. Und das heißt: Ein Viertel aller Deutschen liest jeden Monat die Apotheken Umschau".

Verkaufte Auflage von Apotheken Umschau höher als von Stern und Focus

Damit findet der Platzhirsch unter den Gesundheitsillustrierten eine größere Verbreitung als Magazine wie Stern oder Focus. Das schlägt sich auch in den Preisen für Anzeigen nieder. Eine ganzseitige Anzeige in der Apotheken-Umschau kostet 80.000, beim Focus gut 20.000 Euro weniger. Für Chefredakteur Ballwieser liegt auf der Hand, warum so viele Leser durch die Umschau blättern: "Gesundheit ist ein Thema, das eigentlich jeden Menschen interessiert. Und das heißt: Wir erreichen natürlich Zielgruppen, wo sich, sagen wir mal, Spezialtitel, die sich nur mit Politik beschäftigen oder Wirtschaft, vielleicht schwerer tun."

Von Apothekern wie ihm, sagt Heiko Meyer, werde von den Kunden natürlich erwartet, dass er die Umschau bereithält. "Es wird also regelmäßig abgerufen und man merkt also wirklich zu den Tagen, es ist ja immer der erste und der 15. eines Monats, dass die Kunden auch gezielt reinkommen. Teilweise halten sie auch ihre Rezepte oder Einkäufe zurück, um wirklich gezielt zu den Stichtagen kommen und sich ihre Zeitung abzuholen."

Noch mehr Gesundheitsmagazine auf dem Markt

Besonders beliebt bei den Kunden: Die Ausgaben mit einem ausführlichen Fernsehprogramm für 14 Tage oder mit einem großen Rätselteil. Ausgaben, die im Unterschied zur 100-seitigen Basisausgabe mit Gesundheitsinformationen für ca. 50 Cent, Apotheker pro Heft das Doppelte kosten. Seit längerer Zeit steht darum auf dem Titelblatt: Bezahlt von Ihrer Apotheke.

Mit den für Kunden kostenlosen Blättern wie etwa auch "My Life", "Das Apotheker Magazin" oder "Ratgeber meine Apotheke" werden etliche Millionen Euro umgesetzt. Und da überwiegend Frauen zu diesem Lesestoff greifen, hat die Funke Mediengruppe mit "Apotheke für mich" ein weiteres Magazin auf den Markt gebracht, in dem es, so Dennis Jerchow, nicht nur um Gesundheit geht. "Die Zielgruppe unserer "Apotheke für mich" sind Frauen 50 plus, die gesundheitsbewusst sind, aber zugleich auch bei anderen Themen des Lebens am Puls der Zeit sein wollen. Trends in den Bereichen Mode, Schönheit, Wohnaccessoires und Reisen interessieren sie genauso wie neue Bücher, leckere Rezepte oder Ratgeber für den Alltag."