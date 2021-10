Das eine ist also die Sichtbarkeit in der Suche und das andere sind die Bewertungen. Wie will Jameda bei den Bewertungen objektiv bleiben? Was wird gelöscht, wer entscheidet darüber? Weiß sagt, wichtig sei, dass jede Bewertung, die abgegeben werde, vor der Veröffentlichung überprüft werde – und zwar nicht nur menschlich, sondern auch anhand eines Prüfalgorithmus. Da gehe es zum Beispiel darum, technische Auffälligkeiten zu identifizieren, aber auch bestimmte Wörter, die in einer Bewertung nicht stattfinden dürfen. Bewertungen, die veröffentlicht werden, müssten dem Grundsatz von Fairness, von Nützlichkeit und von Authentizität entsprechen. "Selbstverständlich haben Ärzte jederzeit die Möglichkeit, uns Probleme zu melden."