Die Bundesregierung hat eine Million Euro Soforthilfe für die Opfer der Explosionen im Libanon bereitgestellt. Das teilte Außenminister Maas auf Twitter mit. Mit dem Geld solle das Rote Kreuz in Beirut Erste-Hilfe-Stationen aufbauen und Verletzte medizinisch versorgen. In Frankfurt am Main startete am Mittwochabend ein Flugzeug mit 50 Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks.