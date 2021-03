Die meisten Stadt- und Landkreise in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich in den kommenden Jahren auf sinkende Einwohnerzahlen einstellen. Das geht aus der Bevölkerungsprognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervor.

Abseits der Metropolen verlieren der Prognose zufolge vor allem strukturschwache Landkreise an Bevölkerung. Demnach werden die Landkreise Salzlandkreis, Greiz, Elbe-Elster, Altenburger Land und Mansfeld-Südharz bis 2040 rund ein Fünftel ihrer Bevölkerung einbüßen. In Sachsen-Anhalt und Thüringen kann der BBSR-Prognose zufolge kein einziger Stadt- oder Landkreis bis 2040 eine Wachstumsprognose aufweisen. Nur in den Stadtkreisen fällt der Bevölkerungsrückgang weniger stark aus. Er ist etwa für Magdeburg mit minus 8,6 Prozent und für Halle mit minus 5,7 Prozent angegeben.

Auch in den Thüringer Stadtkreisen sieht die Lage entspannter aus. Die geringsten Rückgänge an Bevölkerung müssen hier Erfurt (-0,5%), Jena (-3,5%) und Weimar (-4,3%) hinnehmen. Für Sachsen prognostiziert das BBSR einen besonders starken Bevölkerungsschwund für den Erzgebirgskreis (-22,4%) und den Landkreis Görlitz (-20,4%). Einen positiven Trend sehen die Statistiker hier für Chemnitz (+3,0%) und Leipzig (+14,0%). Wie genau sich die Bevölkerungszahl in den jeweiligen Bundesländern entwickelt, kann in der interaktiven Grafik des BBSR nachvollzogen werden.