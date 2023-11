Die Prognosen für Sachsens Bevölkerungsentwicklung umfassen die Jahre 2022-2040 und wurden in den folgenden drei Varianten erstellt:





Variante 1 (V1): Rückgang der Kinderzahl pro Frau stoppt und ein deutlicher Anstieg erfolgt. Ausgehend von einer Kinderzahl von 1,5 Kindern pro Frau im Jahr 2022 steigt die zusammengefasste Geburtenrate bis 2030 auf 1,65 Kinder pro Frau an.





Variante 2 (V2): Greift stärker die sich für 2022 abzeichnende rückläufige Kinderzahl pro Frau auf, indem ausgehend von einer Kinderzahl pro Frau von 1,45 im Jahr 2022 die zusammengefasste Geburtenrate bis 2030 auf 1,55 Kinder pro Frau ansteigt.





Variante 3 (V3): Schreibt die aktuelle Entwicklung mit einem geringen Geburtenverhalten fort. So beschreibt Variante 3 mit einem Wert von 1,40 Kindern in 2022 und einem nur geringfügigen Anstieg auf 1,45 Kinder bis zum Jahr 2030 ein sehr niedriges Geburtenverhalten.



Die drei Varianten sehen eine Abnahme der Fort- und Zuzüge aus dem Ausland auf das durchschnittliche Niveau der vergangenen 25 Jahre mit Wanderungsgewinnen von 7.500 Personen pro Jahr vor. Die drei Varianten unterscheiden dabei, bis wann dieses Niveau erreicht wird. So wird in V1 angenommen, dass der Rückgang auf einen Wanderungsgewinn von 7.500 Menschen erst 2036 bzw. nach 15 Jahren erreicht wird. In der V2 wird bis zum Jahr 2031 bzw. nach 10 Jahren mit dem Abschmelzen auf 7.500 Wanderungsgewinne gerechnet, in V3 bereits im Jahr 2026 bzw. nach 5 Jahren. Veränderungen bei den Zu- und Fortzüge aus dem Inland sowie die Lebenserwartung der Menschen werden in allen drei Szenarien der Bevölkerungsprognose nicht berücksichtigt).



Das statistische Landesamt Sachsens führt jährlich Abweichungsanalysen im Vergleich zur tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung durch. "Für das Jahr 2022 kann festgestellt werden, dass sich die 8. RBV mit der unteren Variante 3 am stärksten der tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung annähert", teilte Katja Naumann vom statistischen Landesamt in Sachsen mit. Inwieweit sich die Bevölkerungsentwicklung bis 2040 jedoch zugunsten dieser oder der anderen Varianten verschiebe, könne noch nicht beurteilt werden.