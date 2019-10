Wie die BGH-Richter am Mittwoch in Karlsruhe entschieden, dürfen Vermieter betroffene Mieter nicht einfach auf eine kleinere Wohnung verweisen. Zwar spiele es eine Rolle, ob die Wohnungsgröße angemessen sei, allerdings müssten bei einer Interessenabwägung alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden. Dabei komme es auch auf die Verwurzelung des Mieters in der Wohnung oder seine gesundheitliche Verfassung an, so die BGH-Entscheidung. (Az. VIII ZR 21/19)