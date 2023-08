Bundesgerichtshof Vermieter muss bei Mieterhöhung staatliche Förderung angeben

Vermieter müssen sogenannte Drittel, also etwa staatliche Fördergelder für energetische Sanierung, offenlegen. Das verkündete am Dienstag der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Mieter müssen selbst prüfen können, ob die Mieterhöhung plausibel ist.