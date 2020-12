Wolfgang Wenzel ist Sprecher des Onlinehändlerverbands Leipzig. Er ermutigt seine Mitglieder, die Schlichtung zu nutzen. Dass sie nicht so oft in Anspruch genommen wird, hat seiner Meinung nach drei Gründe. Erstens seien die Leute in der Regel zufrieden. Zudem habe der Händler viele Möglichkeiten, kulant zu sein. Er mache davon auch Gebrauch, sodass der Kunde von der Schlichtungsmöglichkeit keinen Gebrauch mache. Außerdem würden viele Verbraucher noch nicht so viel von der Schlichtungsmöglichkeit wissen.

Tatsächlich werden circa 98 Prozent der Streitigkeiten direkt geklärt. Doch bei der Menge an Onlinegeschäften betrifft auch ein geringer Prozentsatz an Fällen sehr viele Verbraucher. Im Vergleich zu anderen Ländern wird in Deutschland aber nur selten eine Schlichtung in Betracht gezogen. Einerseits müssen also Verbraucher die Möglichkeit mehr nutzen. Andererseits müssen sich Unternehmen dann auch auf eine Schlichtung einlassen.