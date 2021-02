Nach zweieinhalb Jahren hat die Bundesregierung erstmals Bilanz ihres Wohnungsbauprogramms gezogen. Im September 2018 nannte Bundesinnenminister Horst Seehofer die Pläne der Bundesregierung zur Beschleunigung des Wohnungsbaus in Deutschland die größte "Wohnraumoffensive", die es je in einer Bundesregierung gegeben habe: 5,5 Milliarden Euro sollten in den sozialen Wohnungsbau investiert werden. 1,5 Millionen neue Wohnungen sollten bis 2021 entstehen. Dazu kamen eine Verschärfung der Mietpreisbremse und die Erhöhung des Wohngelds.