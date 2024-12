Bildrechte: Colourbox.de

Silvester Böllerverbote: Das gilt in Mitteldeutschland

30. Dezember 2024, 18:04 Uhr

Ein generelles Böllerverbot gibt in diesem Jahr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nicht. An einigen Orten ist Feuerwerk aber verboten - und es gibt Regeln, die überall gelten.