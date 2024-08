Bombendrohungen an mehreren Schulen in Mitteldeutschland

07. August 2024, 11:57 Uhr

In Ostsachsen waren in der Nacht per E-Mail Bombendrohungen gegen vier Schulen eingegangen. Polizeikräfte durchsuchten die Gebäude, gefunden wurde nichts. Erneut ist auch an zwei Schulen in Erfurt nach Droh-Mails der Unterricht ausgefallen. In Dessau-Roßlau sind am Morgen zwei Grundschulen nach Bombendrohungen vorsorglich geräumt worden. Verdächtige Gegenstände wurden nicht entdeckt. In Magdeburg durften die Kinder wegen einer Drohung für kurze Zeit nicht die Schule betreten.