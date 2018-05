Bundesinnenminister Horst Seehofer wird am Dienstag im Innenausschuss des Bundestages zur Affäre um falsche Asylbescheide des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) befragt. Auch Bamf-Präsidentin Jutta Cordt muss sich in der Sondersitzung den Fragen der Abgeordneten stellen.

Unter Druck nach Bekanntwerden der Vorfälle in Bremen: Bundesinnenminister Horst Seehofer mit Bamf-Chefin Jutta Cordt Bildrechte: dpa

Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Bremen gegen die ehemalige Leiterin der Außenstelle des Flüchtlingsamts in Bremen. Dort sollen zwischen 2013 und 2016 mindestens 1.200 Ausländer unrechtmäßig Asyl erhalten haben.



Zu den weiteren Beschuldigten in dem Ermittlungsverfahren gehören auch Anwälte und ein Dolmetscher. Nach den Vorfällen in Bremen rückten auch andere Außenstellen der Behörde ins Visier, in denen die Schutzquoten für Asylbewerber stark über dem Bundesdurchschnitt lag.