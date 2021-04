Seit Beginn der Corona-Pandemie haben die Natur und das Draußensein immer mehr an Bedeutung gewonnen. Von einer entsprechenden Studie haben unsere Kollegen von MDR Wissen im Dezember berichtet. Demnach gehen deutlich mehr Menschen in den Park als vor der Pandemie. Die Autoren der Studie kommen zu dem Ergebnis, dass Zugang zur Natur in der Krise der psychischen Gesundheit hilft.