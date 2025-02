Ein Gesetzesvorhaben zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten zwölf Wochen ist vorerst gescheitert. Der Rechtsausschuss im Bundestag hatte sich am Montagabend mit dem Gesetzentwurf zur teilweisen Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland beschäftigt. 328 Bundestagsabgeordneten hatten zuvor den Entwurf unterstützt.