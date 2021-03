Auf einer einsamen Insel suchen die Spielerinnen und Spieler nach Waffen, um sich gegenseitig zu töten. Der oder die letzte Überlebende gewinnt. So lässt sich die Handlung von „ Fortnite Battle Royale “ zusammenfassen, eines der aktuell beliebtesten Online-Spiele bei Kindern und Jugendlichen. Es ist ab zwölf Jahren freigeben und in der Grundversion kostenlos. Outfits für die Spielfiguren, Waffen und neue Herausforderungen kosten aber extra. Im Chat können die Spielerinnen und Spieler nicht nur ihre Taktik absprechen. Hier können sie auch Opfer von Mobbing, Hass und sexuelle Belästigungen werden.

Szene aus Fortnite: Eine Frau schießt auf Zombies. Bildrechte: Epic Games

"Durch neue Entwicklungen wie Chats in Spielen und In-App-Käufe sind in den vergangenen Jahren neue Risiken für Kinder entstanden", sagt Tankred Schipanski, Bundestagsabgeordneter aus Thüringen und digitalpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Das Jugendschutzgesetz wurde 2002 zuletzt überarbeitet. Da gab es all diese Interaktionsmöglichkeiten noch nicht im heutigen Ausmaß. Am Freitag hat der Bundestag daher eine Novelle des Gesetzes beschlossen und das System des Jugendschutzes damit neu aufgestellt.