Bei der Vorstellung des Bundeswehr-Jahresberichts zur Lage der Streitkräfte hat die Wehrbeauftragte Eva Högl die Soldaten und Soldatinnen für ihren zusätzlichen Einsatz in der Corona-Pandemie gelobt. Gleichzeitig warnte sie vor extremistischen Strömungen innerhalb der Truppe.

Die Amtshilfe für die Kreise und Städten bei der Pandemie-Bekämpfung habe die Belastung der Soldatinnen und Soldaten gesteigert. Für ihr vorbildliches Engagement sollten sie mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet werden, betonte Högl. Die Soldaten hätten insbesondere in Pflegeheimen durch Unterstützung, Versorgung und teilweise auch Unterhaltung der Pflegebedürftigen einen großen gesellschaftlichen Dienst geleistet.

Wo zivile Institutionen und Strukturen an ihre Grenzen kommen, kann die Bundeswehr unterstützen, sie kann die personellen Defizite jedoch nicht ersetzen. Wir sollten aus dieser Pandemie Lehren ziehen und prüfen, wie der Bevölkerungsschutz und die Katastrophenhilfe verbessert werden können.

In der Pandemie sieht Högl ebenfalls einen Grund für die rückläufigen Bewerberzahlen für den Dienst bei der Truppe. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 19 Prozent weniger Männer und Frauen eingestellt (insgesamt 16.340).

Högl sieht sich im Anstieg der extremistischen Verdachtsfälle bestätigt: "Es braucht Aufklärung, Sanktion und Prävention – und zwar konsequent, lückenlos und zügig. Das ist eine Daueraufgabe in der gesamten Gesellschaft und somit auch in der Bundeswehr."

Auch die Skandale um das Kommando Spezialkräfte (KSK) sind Gegenstand im Jahresbericht. Högl betont, dass absolute Transparenz wichtig sei, um alle Sachverhalte aufzuklären. Das KSK geriet nach mehreren rechtsextremistischen Vorfällen in die Schlagzeilen. Eine Kompanie des KSK wurde deshalb im Juli vergangenen Jahres aufgelöst.

Seit vergangener Woche steht nun der KSK-Kommandeur in der Kritik, der an der Spitze des Reformprogramms der Einheit steht. Dem Brigadegeneral Markus Kreitmayr wird angelastet, dass Soldaten gehortete oder womöglich auch entwendete Munition in Kisten werfen konnten, ohne weitere Konsequenzen fürchten zu müssen.