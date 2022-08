Expertinnen und Experten streiten sich, wie Cannabis im Verkehr behandelt werden sollte – aktuell auf dem 60. Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar. Unfallforscher Siegfried Brockmann ist in Goslar dabei: "Momentan haben wir eben keinen Grenzwert, sondern das Gesetz schreibt eben was zum Alkohol da rein – das ist diese 0,5 Promille-Grenze. Und dann sind alle anderen Drogen quasi in einem Topf und das bedeutet, sobald man sie nachweisen kann, gibt es ein Problem. Und das geht eben nicht, wenn man es legalisiert. Das würde ja de facto bedeuten, dass jemand, der – sagen wir mal – vor zwölf Stunden das gemacht hat, was erlaubt ist und sich dann ins Auto setzt, dann trotzdem bestraft würde."