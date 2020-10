Die drei Bewerber für den CDU-Vorsitz haben sich auf einen Parteitag Mitte Januar geeinigt. Das teilte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak via Twitter mit. Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen hätten sich "nach intensiver Beratung verständigt, den Bundesvorstand der CDU zu bitten, Mitte Januar 2021 einen Parteitag durchzuführen".

Zuvor hatten die drei Kandidaten sich zu einem Gespräch mit Ziemiak und der scheidenden Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer getroffen. Ziemiak erklärte im Anschluss: "Diese Einigung ist ein starkes Signal für den Zusammenhalt in unserer Partei."

Nach Angaben von Ziemiak bevorzugen alle drei Bewerber einen zentralen Präsenzparteitag. Wenn dieser oder auch ein dezentraler Präsentparteitag nicht möglich sein sollten, plädieren Laschet, Merz und Röttgen laut Ziemiak für einen Online-Parteitag mit einer digitalen Wahl. Diese solle anschießend durch eine einmalige schriftliche Schlussabstimmung bestätigt werden. Das genaue Verfahren solle in der Bundesvorstandssitzung am 14. Dezember entschieden werden.

Ursprünglich wollte die CDU ihren neuen Vorsitzenden bereits im April wählen . Wegen der Corona-Pandemie war er auf den Dezember verschoben worden. Doch das Virus kippte auch diesen Termin, die Präsenzveranstaltung mit 1.001 Delegierten in Stuttgart wurde ebenfalls abgesagt .

Danach hatte sich vor allem Merz verärgert gezeigt. Er erklärte in mehreren Interviews, das "Partei-Establishment" wolle ihn verhindern und so lange warten, bis der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet in den Umfragen besser dastehe.