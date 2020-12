Chinesische Raumkapsel zurück vom Mond

China hat erstmals Mondgestein zur Erde gebracht. Wie das Staatsfernsehen berichtete, landete die Kapsel der unbemannten Raumsonde "Chang'e-5" in der Nacht zum Donnerstag mit rund zwei Kilogramm Mondproben in der nordchinesischen Steppe. Es ist das erste Mal seit 44 Jahren, dass wieder Mondgestein auf die Erde gebracht worden ist. Zuvor hatten die USA und die Sowjetunion solche Missionen unternommen.

Bergungstrupps fanden die Kapsel im Siziwang Banner in der Inneren Mongolei in weniger als einer halben Stunde. Das war so nicht erwartet worden. Zum einen ist die Kapsel nur so klein, wie etwa ein Kinderwagen. Zum anderen war das Landegebiet mit 21 000 Quadratkilometern so groß wie Hessen. Der Landepunkt war damit schwer vorherzusagen.