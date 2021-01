1. Januar: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt dem Impfstoff von Biontech und Pfizer eine Notfallzulassung. Die Einstufung ermöglicht unter anderem dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, den Impfstoff für die Verteilung an bedürftige Länder zu beschaffen.



3. Januar: Mehr als 238.000 Menschen in Deutschland wurden in der ersten Woche nach dem Impfstart geimpft. Das gab das Robert Koch Institut bekannt. Demnach hätten fast 104.000 Bewohner von Pflegeheimen den Impfstoff erhalten. Gut 107.000 Impfdosen seien an Personal in der Altenpflege sowie medizinisches Personal gegangen.



5. Januar: Bund und Länder einigen sich auf eine Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns. Neu ist, dass man sich nur noch mit einer weiteren Person treffen darf, die nicht zum eigenen Haushalt gehört, und in Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 200 wird der erlaubte Bewegungsradius auf 15 Kilometer begrenzt.



6. Januar: Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) empfiehlt den Einsatz des Impfstoffes der US-Firma Moderna, die EU-Kommission erteilt noch am gleich Tag die Zulassung. Es ist die zweite Zulassung für einen Covid-19-Impfstoff in der EU.