Das Reisejahr 2021 ist ein besonderes. Denn viele Länder knüpfen die Einreise in diesem Sommer an eine Corona-Impfung. Wer die in seinem Urlaubsland nachweisen muss, aber keinen gelben Impfpass besitzt, könnte Schwierigkeiten bekommen.



Auf Anfrage von MDR AKTUELL bestätigt zwar das Bundesgesundheitsministerium: "Es gibt keine bundesrechtlichen Vorgaben für den Impfpassvordruck. Insofern sind auch DDR-Impfpässe nach wie vor gültig." Das Sozialministerium Sachsen weist aber darauf hin: "Bei Reisen in andere Länder ist mit dem DDR-Impfbuch oder anderen Dokumentationen als Impfnachweis allerdings mit Schwierigkeiten zu rechnen, da man sich auf den Standard des internationalen (gelben) Impfausweises geeinigt hat."