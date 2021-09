Einer der ersten, die sich in Deutschland um die Impfung von Obdachlosen kümmerten, war Gunter Jentzsch. Er leitet ein AWO-Wohnungslosenheim für Senioren in Dresden. Jentzsch erinnert sich, dass er nur wenige Tage nach dem offiziellen Impfstart eine Aktion für 18 Heimbewohner organisierte. "Ich hab also bereits im Januar, am 4. oder 5., die Rückmeldung bekommen, wo die Impfung geplant wird. Und dass dann ein Arzt bzw. Helfer sich hier in der Einrichtung melden werde."