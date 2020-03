In einer Woche 76.000 Firmen betroffen

Der Schritt war offensichtlich fällig: Allein in der vergangen Woche stellten bundesweit rund 76.000 Firmen Anzeige auf Kurzarbeit, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Rund 3.000 Anzeigen gab es in Thüringen (im Vergleich zu 2019: 650 Anzeigen), in Sachsen rund 2.800 (2019: 900) und in Sachsen-Anhalt 2.450 (2019: 280). Aufgegeben wurden sie der Agentur zufolge aus allen Branchen, allen voran aber in den Bereichen Transport/Logistik, Hotel- und Gaststättengewerbe, Messebau und Tourismus.

Frank Vollgold, Sprecher der Bundesagentur für Arbeit in Sachsen Bildrechte: Bundesagentur für Arbeit "So eine Situation hatten wir noch nie", sagt Frank Vollgold von der Regionalagentur der Bundesagentur für Arbeit Sachsen. "Es gibt einen riesigen Ansturm auf das Kurzarbeitergeld", berichtet auch Kristian Veil, Sprecher der Regionalagentur der Bundesagentur für Arbeit Sachsen-Anhalt-Thüringen. Viele betroffene Unternehmen, vor allem klein- und mittelständische, hätten erstmals mit der Leistung zu tun. Sie hätten viele Fragen. Veil spricht von einer "unheimlichen Last" auf den Telefonleitungen. "Es ruckelte am Anfang, unserer Erreichbarkeit war in der letzten Woche nicht immer super."

Agenturen für Arbeit im Dauerstress