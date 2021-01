Virus-Mutation Britische Corona-Variante offenbar auch tödlicher

Hauptinhalt

Seit Monaten wird davon ausgegangen, dass sich die Corona-Mutation aus Großbritannien schneller ausbreitet als die bisher vorherrschende Variante. Doch nun gibt es Anzeichen, dass sie auch mehr Menschen das Leben kostet. Britische Experten befürchten eine höhere Sterblichkeit von bis zu 30 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation sieht dafür bislang keine Belege. Laut WHO wurde die Mutation mittlerweile in rund 60 Ländern nachgewiesen, auch in Deutschland.