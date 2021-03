Zurück zum Thema. Die Verunsicherung ist groß – die Bandbreite an Meinungen auch. Ist der Impfstoff von Astra-Zeneca gut oder schadet er mehr als er nützt? Sollte man sich damit trotz der Meldungen über Nebenwirkungen impfen lassen? Vor allem in sozialen Netzwerken wurde diskutiert, dass die Thrombosegefahr durch die Pille viel höher sei und trotzdem massenweise verschrieben wird. Kann man das überhaupt vergleichen?



Ich will versuchen, hier mal die einzelnen Positionen zusammenzutragen – damit Sie sich selber ein Bild machen und entscheiden können, was für Sie relevant ist und was nicht.



Grundsätzlich sind mir folgende Position und Argumente dazu aufgefallen: