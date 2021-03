Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 18. März 2021 Maskenskandale und ein EU-weiter Impfnachweis

Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden .

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind am Donnerstag, dem 18. März 2021 bundesweit 17.504 neu positiv Getestete gemeldet worden (Stand 9:40 Uhr). Im Vergleich zum Montag vor einer Woche ist die Zahl der gemeldeten Neuinfizierten um rund 3.000 höher.



Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI verzeichnet nach wie vor Thüringen mit 180. Danach folgen Sachsen mit 110 und Sachsen-Anhalt mit 107. Mittlerweile haben aber mehrere Bundesländer eine Inzidenz um die 100. So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz unter anderem in Hessen bei 100, in Bayern bei 96, in Nordrhein-Westfalen bei 92 und in Brandenburg bei 91.