Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 17. März 2021 Ist das die dritte Welle?

13.435 neue Corona-Fälle wurden dem Robert Koch-Institut seit gestern gemeldet, davon 2.808 in Nordrhein-Westfalen, 2.184 in Bayern und 1.960 in Baden-Württemberg.



Weiterhin liegen nur in unseren drei Ländern die Inzidenzen im dreistelligen Bereich: In Thüringen sind in den vergangenen sieben Tagen 173 Menschen pro 100.000 Einwohnern positiv auf Corona getestet worden, 109 in Sachsen und 105 in Sachsen-Anhalt. Zum Vergleich:



In der vergangenen Woche lagen die Inzidenzen bei 134 in Thüringen, 83 in Sachsen-Anhalt und 76 in Sachsen.



Die deutschlandweite Inzidenz liegt aktuell bei 86.