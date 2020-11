Im Labor "Ostsachsen" in Dresden laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Immer mehr Proben für Corona-Tests kommen herein. Zunehmende Materialengpässe bereiten Thomas Kirchner und seinem Team Sorgen. Im September hatte das Labor den "Panther", ein Gerät zur vollautomatischen Auswertung von PCR-Tests, geliefert bekommen. Nun fehlen immer wieder sogenannte Messzellen, einfache Plastikbehältnisse, die die Maschine zur Auswertung benötigt.



Den Großteil der Proben werten die pharmazeutisch-technischen Assistentinnen daher per Hand aus. Im Zwei-Schicht-System, von Montag bis Samstag, mit täglichen Überstunden. "Sehr angespannt" sei die Stimmung im Labor, so Kirchner.